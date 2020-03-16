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Большой театр отменяет все спектакли и концерты до 10 апреля в соответствии с решением мэра Москвы о введении в городе новых ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе театра.

«Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей. Репетиционной процесс мы продолжим, перестроив его соответствующим образом, с тем, чтобы единовременно в помещении находились не более 50 человек. Порядок возврата билетов мы объявим 17 марта на сайте театра», — сказали в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что мэр столицы Сергей Собянин распорядился ввести в городе новые ограничения в связи с коронавирусом. В частности, государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты, а работа кружков и секций программы «Московское долголетие» приостановлена. Также запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них — с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

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