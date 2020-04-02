СПОРТ

Большой спорт на дому: Джокович взял у жены сковородку и сыграл ей в теннис (ВИДЕО)

07:00 02/04/2020

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович показал, чем занимается дома на карантине. Первая ракетка мира выложил в соцсетях забавный ролик, на котором видно, как он играет в теннис сковородкой.

«Соревнования никогда не заканчиваются #тенниcдома», – подписал видео 17-кратный чемпион Больших шлемов.

Ранее СМИ сообщали, что Джокович вместе с супругой Еленой пожертвовал Сербии миллион евро на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые нужны для оказания помощи людям, заразившимся COVID-19. В Сербии, по последним данным, от коронавируса погибли 28 человек, число заболевших – 1060 человек.

Накануне Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) решил в этом году отменить Уимблдон из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира были запланированы на лето. Ожидается, что следующий Уимблдон состоится с 28 июня по 11 июля 2021-го.

View this post on Instagram Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмичење није престало 😂 A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Mar 31, 2020 at 1:41pm PDT



