Финансовые потери Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России из-за непроданных во время эпидемии нового коронавируса билетов составили 850 млн рублей. Об этом сообщил во вторник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

«Я хочу, чтобы все понимали: со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 млн рублей. И это не считая убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе, а если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей», — сказал он в интервью «Российской газете».