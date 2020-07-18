Большой орган XVII века в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, полностью сгорел, заявил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ.

«Я могу подтвердить, что большой орган полностью сгорел, его больше нет», — сказал Ферлэ в эфире телеканала BFMTV.

Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции 1 из 6

В субботу утром в соборе Святого Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Он отметил, что огонь был локализован в течение трех часов, но пока полностью не потушен. По его словам, пожарные будут оставаться на месте в течение всего дня.

Ферлэ подтвердил, что в соборе было три очага возгорания. Ранее прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

Во второй половине дня в Нант прибудут премьер-министр, глава МВД и министр культуры Франции.

Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор в Нанте на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.