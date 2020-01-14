Большинство россиян (83%) поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем, такие данные следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом противоположного мнения придерживается каждый десятый опрошенный, еще 8% затруднились ответить.

Согласно опросу, более половины респондентов (54%) одобряют продолжительные новогодние праздники, 35% высказались против, 11% затруднились с выбором.

Те, кто положительно относится к долгим каникулам, считают это правильным, так как дополнительный отдых необходим (36%), 13% полагают, что это позволит больше времени общаться с семьей и близкими, а для 3% это традиция.

Респонденты, которые не одобряют идею длительных выходных, в частности, считают, что они подталкивают к злоупотреблению алкоголем и приводят к потерям в зарплате.

Ранее 14 января ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин считает длительные новогодние каникулы удачным решением.