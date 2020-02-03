Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК.

Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, наибольшее одобрение получили социальные инициативы российского лидера. 91% граждан поддержали предложения о закреплении в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий и других социальных выплат. 90% россиян также положительно оценили инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Вторым по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — его поддержали 87% граждан, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов — 81%, запретить иностранное гражданство для чиновников высшего звена — 68%.

Право главы государства после совещаний с Советом Федерации назначать руководящих силовыми структурами и прокуроров регионов одобрили 66% россиян. Такое же количество граждан положительно оценило инициативу об исключении из Конституции слова «подряд».

В большинстве своем инициативы Путина поддерживали люди старше 35 лет.

Внести изменения в Основной закон страны российский лидер предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.