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Сервис «Авито Работа» проанализировал использование больничных листов сотрудниками российских компаний. 54% работников совсем не прекращают работать при болезнях.

Среди мужчин противников больничных больше, чем среди женщин (58% и 50%). При этом число таких людей растёт пропорционально возрастной группе респондентов: 54% людей возраста до 35 лет периодически используют эти листы, тогда как среди опрошенных старше 55 лет берут больничный только 27%.

Наиболее частая причина, которой россияне объясняют такое решение — договорённости с работодателем, которые позволяют не терять в зарплате (30% респондентов). Работой из дома, желанием продолжать работать или «серой» зарплатой объяснили это по 17%. 9% участников опроса оказались фрилансерами или людьми, работающими на проектной основе, ещё 6% респондентов работодатель запрещает больничные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, скольких россиян затронет повышение оплаты больничных. Повышение оплаты больничных листов может затронуть около 2,3 млн работников в России. Оно коснётся только россиян, которые имеют небольшую зарплату или маленький стаж работы. Федеральному бюджету повышение оплаты больничных обойдётся дополнительно почти в 7 млрд рублей.

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