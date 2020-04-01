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Большинство москвичей самоизолировались к утру среды. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции компании «Яндекс».

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

Индекс самоизоляции «Яндекса» — балл, который показывает уровень самоизоляции в том или ином городе России. Он определяется сравнением обычного уровня городской активности до пандемии коронавирусной инфекции с нынешним: 0-2,4 балла — на улице много людей, 2,5-3,9 балла — большинство людей дома, 4-5 баллов — на улице почти никого.

По данным на 8:00 по московскому времени 1 апреля, индекс самоизоляции в Москве составлял 3,6 балла. С 1:00 до 5:00 он составлял пять баллов, в 6:00 — 4,8 балла, в 7:00 — 4,2 балла.

В Санкт-Петербурге утром в среду индекс самоизоляции составлял 3,9 балла (по данным на 8:00, здесь и далее время местное), в Екатеринбурге — 3,5 балла (10:00), в Новосибирске — 3,5 балла (12:00), в Казани — четыре балла (8:00), в Ростове-на-Дону — четыре балла (8:00), в Нижнем Новгороде — 4,1 балла (8:00).

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