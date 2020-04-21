Большинство жителей Москвы во вторник вечером находятся дома. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Индекс самоизоляции» 21 апреля.

Согласно данным сервиса на 19:50 мск, индекс составляет 3,9 балла. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5, означающее «большинство людей дома». Чем ниже числовое значение, тем больше людей на улицах города.

Накануне утром индекс самоизоляции в столице составлял 3,5 балла, что соответствует значению «на улице есть люди».

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице с 15 апреля введены электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.

Пешеходам пропуска не нужны. Для передвижения по городу нужен документ, где указан адрес проживания гражданина.

По состоянию на 21 апреля, в России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, с момента начала эпидемии умерли 456 человек.

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