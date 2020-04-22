Большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции и находятся дома, однако есть и те, кто выходит на улицу. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса» за 22 апреля.

По состоянию на 9:30 мск индекс самоизоляции в столице составил 3,4. При этом в Московской области хуже всего соблюдают самоизоляцию в Котельниках (2,9) и Дзержинском (3,0). Наиболее высокий показатель индекса в Железнодорожном (3,9), Лобне (3,8), Балашихе и Красногорске (по 3,7).

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 21 апреля, в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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