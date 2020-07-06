Хищники живут на две страны.

Китайская популяция амурского тигра на 70% состоит из российских хищников. Просто животные некоторое время живут в одной стране, а потом переходят в другую.

«Мы считаем, что все амурские тигры в КНР – наши, которые переходят туда на какое-то время жить и возвращаются. Совместные исследования показывают, что до 70% тигров, которые обитают в КНР, одновременно обитают и в РФ. У них самобытных тигров не так много», – заявил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в эфире на портале «Твой Дальний Восток».

Арамилев подчеркнул, что Россия – единственная страна в мире, которой удалось не только сохранить, но и увеличить популяцию редких тигров.