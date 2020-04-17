Все новости на карте

Около 80 процентов заразившихся коронавирусом в России — люди младше 60 лет, еще пять процентов — дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По данным специалистов, только 15 процентов зараженных — старше 60 лет. Попова назвала эти показатели значимыми. По ее словам, они доказывают, что пожилые россияне сейчас в значительной степени защищены.

«Находясь дома и в изоляции они не заболевают», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», в последние недели большинство новых пациентов в Москве оказываются младше 65 лет. За два предыдущих дня около 45 процентов новых зараженных составляли люди от 18 до 45 лет.

За последние сутки 52 процента новых зараженных в Москве — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще пять процентов — дети. Около 32 процентов новых пациентов — люди от 46 до 65 лет, 7,5 процента — от 66 до 80 лет и только 3,5 процента — старше 80 лет.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл