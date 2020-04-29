Все новости на карте

Около 65 процентов россиян, принявших участие в опросе холдинга «Ромир», заявили, что поддержали бы введение жесткого карантина и режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом пишут «Ведомости».

Свое исследование «Ромир» провел по заказу Фонда развития гражданского общества.

Более половины (58 процентов) участников опроса поддерживают действующие ограничительные меры, выступают против них 13 процентов респондентов.

Еще 88 процентов опрошенных согласны с жесткими ограничениями в отношении людей, которые могут распространить коронавирус.

Ситуация с коронавирусом в России волнует большинство опрошенных (78 процентов). Однако только 56 процентов считают, что пандемия несет реальную угрозу.

В то же время 90 процентов россиян принимают меры профилактики: 89 процентов чаще моют руки, 76 процентов соблюдают самоизоляцию и 68 процентов носят маски.

Как сообщал «Рамблер», накануне президент Владимир Путин продлил нерабочий режим на дни между майскими праздниками — 6, 7 и 8 мая. После 11 мая власти планируют приступить к поэтапной отмене ограничений.

Видео дня. Звезды начали сходить с ума на изоляции