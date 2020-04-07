Больше половины жителей Москвы, у которых за последние сутки диагностировали коронавирусную инфекцию, младше 45 лет. В столице во вторник, 7 апреля, подтвердили 697 новых случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб города по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Среди 697 заболевших количество людей младше 45 лет составляет 51,5%. Из них 47,5% старше 18 лет, а еще 4% — дети. 14,5% людей, которые старше 65 лет. 5% из них старше 80 лет. У людей от 46 до 65 лет выявили 34% новых случаев заражения, уточняет телеканал «360».

В оперштабе отметили, что все новые пациенты, а также люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.

Москвичи, которые оформили специальное согласие на строгий домашний карантин, имеют право на лечение дома. Пройти лечение дома могут люди с легкой формой коронавируса. Для этого они находятся под наблюдением врачей. Всем, кто соглашается на такую процедуру, разъясняется порядок и правила карантина, пишет «Москва 24».

По последним данным, в столице новым типом коронавирусной инфекции заразился 5181 человек. В России на утро 7 апреля зафиксировали 7497 случаев заболевания. Из них 58 человек скончались, еще 494 выздоровели.

По данным Worldometer на 7 апреля в мире более 1,359 млн заражений коронавирусом. Более 75 тыс. человек умерли, более 293 тыс. выздоровели

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