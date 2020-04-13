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Глава Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что распространение коронавируса в России идет не по оптимистическому сценарию. Об этом она рассказала в эфире «Воскресного вечера», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Попович, меры социального дистанцирования в Москве работали достаточно хорошо, но затем ситуация изменилась.

«С 26 марта мы пошли по чуть более позитивной динамике. Но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории, но еще и не по пессимистической», — заявила эксперт.

Попович сослалась на опыт других стран и заявила, что США прошли путь от тысячного до десятитысячного пациента за шесть дней, Германия, Италия и Испания — за восемь дней, Австрия — за 15 дней, а Россия — за 12 дней.

По словам эксперта, связано это со степенью строгости принятых разными странами мер.

«Страшно то, что путь от десятитысячного до стотысячного [пациента] прошли уже пять стран. И эта дистанция проходится в среднем за 15-18 дней», — отметила она.

По ее мнению, если Россия не сумеет «положить кривую» заболеваемости и люди не начнут относиться к коронавирусу сознательно, ситуация ухудшится. Попович добавила, что проблемой могут стать молодые люди, которые считают коронавирус опасным только для пожилых.

Как сообщал «Рамблер», к утру 13 апреля Россия заняла 15-е место в мире по количеству зараженных коронавирусом: за все время в стране выявили 18 328 зараженных, суточный прирост составил 2 558 человек. За прошлые сутки прирост составлял 2 186 человек, за день до этого — 1 667 человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество заболевших в России растет на 17-18 процентов в день. Это дает надежду, что не будет экспоненциального развития.

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