Родители школьников выступили против продления школьных каникул из-за коронавируса. Глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев заявил РИА «Новости», что для предотвращения роста заболеваемости требуется усилить контроль за поведением взрослых.

«Больше ограничений вводить относительно взрослого населения, на улицах, в метро и так далее. Больше контроля за соблюдением всех норм уже принятых», — перечислил Гусев.

Он обратил внимание, что московские школы готовы к дальнейшему учебному процессу, и заявил, что двухнедельные каникулы не нужно продлевать.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что родители одной из московских школ получили письмо от руководства учебной организации с предложением протестировать конференцсвязь на платформе MS TEAMS и посетить добровольные консультации по предметам. Администрация школы рекомендовала «начинать тренировки в первой половине предстоящей недели, чтобы к концу недели с помощью учителей, классного руководителя, администрации учебного корпуса, технических специалистов решить все возникшие проблемы». Родители сочли письмо подготовкой к переводу на дистанционное обучение.

Тем временем, как писал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет необходимости переводить школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса, так как очно учиться безопасно.