СПОРТ

«Больше, чем спортмен»: каким запомнят Коби Брайанта

16:11 27/01/2020

Неблагоприятные погодные условия – это первая версия причины катастрофы, в которой погиб один из самых известных баскетболистов в мире Коби Брайант. В студии наш спортивный обозреватель Дмитрий Калугин. О его достижениях я расскажу чуть позже, но этого баскетболиста эксперты и болельщики уверенно ставят в один ряд с Майклом Джорданом и Шакилом О’Нилом.

Тысячи поклонников баскетбольного клуба Лейкерс несут цветы и свечи в спортивный центр Staples Center в Лос-Анджелесе. Люди до сих пор не могут поверить, что их кумира Коби Брайанта больше нет.

Вместе с болельщиками скорбят и лучшие спортсмены со всего мира. Среди них россияне – Александр Овечкин, Мария Шарапова, Андрей Кириленко, который много лет играл против Коби.

Коби Брайант закончил карьеру игрока в 2016 году. Уйдя из большого спорта, он основал свою академию баскетбола. Именно в нее он и летел на вертолете в это воскресенье. Вместе с Коби погибла и его 13-летняя дочь Джианна, которая мечтала стать не просто профессиональным игроком, а лучшим в Лиге – как и ее отец.

«Мне очень трудно выразить словами, как я отношусь к потере Коби Брайанта. Большинство людей запомнят Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», – пообещал баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

«Он всегда горел – и на площадке, и в дружбе. Каждый вечер своим огнем он освещал обе стороны площадки. Не так уж много парней могут делать это на протяжении всей карьеры», – отметио знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс.

Всю свою двадцатилетнюю профессиональную карьеру Коби посвятил лишь одной команде. Вместе с клубом из Лос-Анджелеса он пять раз становился чемпионом NBA, 18 раз принимал участие в матче всех звезд. А в составе сборной США дважды выигрывал олимпийские игры. За годы в баскетболе Брайант набрал более 33,5 тысяч очков, обойдя по этому показателю самого Майкла Джордана. Коби стал единственным игроком «Лейкерс», в честь которого из обращения в команде выведены сразу два игровых номера – 8 и 24.

Отметила легендарного баскетболиста и Американская киноакадемия. В 2018 году Брайант был удостоен премии «Оскар» за мультипликационный фильм «Дорогой баскетбол», в основе которого лежит стихотворение, написанное самим Коби.

Дорогой баскетбол!

С того момента, когда я сделал первый мяч из отцовских носков

И начал представлять, как забрасываю победный мяч за «Лейкерс»

Я понял главное: я влюбился в тебя настолько сильно, что

Отдал себя всего от разума и тела до души

Шестилетний парень, беззаветно влюбленный в тебя

Я готов оставить тебя, Но я хочу, чтобы ты знал

Мы оба можем насладиться моментом, который у нас остался

Как хорошим, так и плохим. Мы отдали друг другу все, что у нас было

Мы оба знаем, не важно что я сделаю потом

Я всегда буду тем парнем, с мячом, скрученным из носков, вставая

Перед урной в углу на часах 5 секунд. Мяч у меня в руках

Пять, четыре, три, два, один.

Брайант сам придумал себе прозвище – «Черная Мамба». Эта змея невероятна быстра и точна. Именно таким был Коби на баскетбольном паркете.





Дмитрий Калугин