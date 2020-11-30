Из-за последствий коронавируса организм становится более восприимчив к другим инфекциям.

Коронавирус сам по себе все же не очень опасен — уровень смертности в России находится на уровне ниже 2%. Но все больше внимания врачей приковывают его возможные последствия.

Так, как рассказа вирусолог Александр Чепурнов, заражение коронавирусом может открыть двери в организм другим вирусам и бактериям. Специалист пояснил, что у больных коронавирусом наблюдается дисбаланс иммунных клеток.

Поэтому время восстановления организма, когда полностью восстанавливается его способность сопротивляться патогенам, увеличивается по сравнению с привычными нам ОРВИ. В результате организм довольно долгое время может быть ослаблен, что чревато частыми «простудами» и более серьезными инфекциями.

Чтобы помочь организму быстрее вернуться к норме, можно применять санаторное лечение. Важно правильное питание, хороший сон и здоровый образ жизни в целом. Также следует соблюдать меры профилактики, ведь они помогают не подцепить и другие инфекции.

После выздоровления следует особенно беречь себя, ведь причиненные коронавирусом проблемы могут аукнуться при повторном заражении или присоединении другого патогена.

Ранее ученые нашли особенность коронавируса, из-за которой пандемию не удается взят под контроль.