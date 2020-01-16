На Крещение в Москве будут дежурить больше 500 сотрудников МЧС, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) и подведомственных учреждений. Об этом 16 января сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве Владимира Волкова, также будет задействовано свыше 100 единиц спецтехники и 19 судов на воздушной подушке. За порядком будут наблюдать больше 1,5 тыс. полицейских.

Всего в обеспечении безопасности купания будут участвовать больше 2,5 тыс. человек. По прогнозам столичного главка МЧС, в этом году на Крещение ожидается до 200 тыс. человек, пишет РИАМО.

14 января сообщалось, что на водоемах Москвы организовали 37 мест для крещенских купаний. Все эти места для купаний оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, организованы обогреваемые раздевалки, туалеты, освещение.