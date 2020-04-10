Во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена» зарегистрировались больше 50 тыс. школьников. Об этом сообщил НСН со ссылкой на пресс-службу организации «Россия — страна возможностей», которая является организатором конкурса.

«На сегодняшний день число заявок составило 50 135», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что больше всего заявок на текущий момент поступило из Москвы, а также из Московской и Ленинградской областей.

Конкурс стартовал 28 марта, участие в нем могут принять учащиеся 8–10-х классов. Регистрация продлится по 23 июня. Сначала участникам предстоит дистанционный этап с выполнением мотивационного задания и работы с кейсами, а очный этап и финал пройдут в октябре.

По словам организаторов, главным критерием конкурсного отбора станет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире. В частности, речь идет об умении вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Цель конкурса — дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны, уточняет RT.

Предполагается, что в полуфиналы конкурса выйдут 6 тыс. школьников, а до финала дойдут 1,2 тыс. человек. Победителями станут 300 учащихся 8–9 классов и 300 десятиклассников.

Победителей ждут награды. Десятиклассники получат денежный приз размером 1 млн рублей, который они смогут потратить на оплату учебы, ипотеки или стартапа. Учащиеся 8–9 классов получат по 200 тыс. рублей, которые можно будет потратить на допобразование или приобретение образовательных гаджетов. Кроме того, все финалисты конкурса отправятся в образовательный центр «Артек», отмечает «Ридус».

7 апреля сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО), россияне довольны уровнем преподавания в отечественных школах. Изучение общественного мнения проходило до пандемии коронавируса, после начала которой российская система образования перешла в онлайн-формат.