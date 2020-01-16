В Москве в 2020 году очистят 23 водоема общей площадью больше 50 га. Об этом 16 января сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты освободят от мусора и ила русла рек Яуза, Чурилиха, Городня, а также городские пруды Старомарковский, Царицынские, Калитниковский и др., пишет RNS. Девять из этих водоемов являются объектами культурного и археологического наследия.

Работы на территории свыше 50 га будут вести сотрудники Мосводостока. Помимо очистки водоемов, специалисты приведут в порядок гидротехнические сооружения, укрепят берега, заменят конструкции декоративных ограждений.

По словам начальника управления капитального ремонта и строительства ГУП «Мосводосток» Евгения Рощупкина, природные водоемы представляют собой биологически сбалансированную систему, способную самостоятельно очищаться и восстанавливаться, но баланс может быть нарушен и из-за естественного старения водоема и в результате человеческого воздействия, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Хабаровском крае волонтеры провели уборку на водных объектах. Благодаря участию 1462 человек очищено 30,5 км береговой зоны вместо запланированных 6,5 км.