Twitter объявил, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны.

"Большинство аккаунтов должны быть в состоянии публиковать сообщения. По мере того как мы продолжаем работать над исправлением, эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в обычный режим как можно скорее", — говорится в аккаунте технической поддержки компании.

Ранее в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

На биткоин-адресе, который опубликовали неизвестные во взломанных аккаунтах, уже совершены сотни транзакций. Всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.