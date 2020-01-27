Роспотребнадзор постановил обеспечить перевод стационарных учреждений на строгий противоэпидемический режим. Документ размещен на сайте ведомства в понедельник, 27 января.

Постановление № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» подписано главным санитарным врачом России, руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 24 января.

В соответствии с документом, главам российских субъектов дана рекомендация утвердить региональные планы по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, направленным на профилактику завоза и распространения коронавируса 2019-nCoV. Также Роспотребнадзор постановил организовать мероприятия по усилению дезинфекционного режима в сотрудничестве с учреждениями, деятельность которых связана с местами массового скопления людей (транспорт, торговля, культурные мероприятия).

Кроме этого, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора дано поручение обеспечить наличие в медицинских учреждениях и аптеках запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения коронавируса, дезинфекционных средств, а также средств индивидуальной защиты.

Также в проект включены такие пункты, как обеспечение готовности стационаров к приему больных, подготовка медработников по лечению коронавирусной инфекции, системная работа по информированию населения о рисках заражения и мерах профилактики.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

В настоящее время известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 человек погиб.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.