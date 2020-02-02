Краевую инфекционную больницу в Чите, куда был госпитализирован гражданин Китая с коронавирусом, проверят после жалобы данного пациента. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Олег Салагай 2 февраля.

Ранее в этот день в Сети появилось видеообращение китайца. Мужчина рассказал, что врачи изолировали его без объяснения причин, а о своем диагнозе он узнал из СМИ. Кроме того, пациент утверждает, что некоторые медики не находятся на своих рабочих местах, несмотря на распространение коронавируса.

Минздрав поручил органам власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в данном учреждении.

«Также обращаем внимание, что в соответствии с законодательством РФ каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

О том, что у гражданина КНР в Забайкалье подтвердился коронавирус, стало известно 31 января, тогда же был зарегистрирован еще один случай заболевания, но уже в Тюменской области.

По последний данным, китаец идет на поправку, пациент жалуется только на кашель. Супруга и дочь гражданина КНР находятся в отдельном боксе. Изначально у членов семьи заболевшего коронавирус не подтвердился, однако врачи намерены взять повторные анализы. Известно, что у девочки наблюдается температура.

Студентка из КНР в Тюменской области находится в стабильном состоянии, «чувствует себя отлично» и будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Предположительно источником заболевания стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, могут наблюдаться головные боли и тошнота, а на поздних этапах появляются повышенная температура и кашель. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

Российские власти рекомендуют воздержаться от посещения Китая, граждан будут эвакуировать из КНР с привлечением самолетов ВКС и через автомобильные пункты пропуска в Приморье. В Китае ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.