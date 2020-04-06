Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова в Уфе закрыли на карантин, после того как у некоторых сотрудников и пациентов заподозрили коронавирус. Об этом сообщили в минздраве Башкирии в понедельник, 6 апреля.

«У пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз «внебольничная пневмония», COVID-19 пока не подтвержден. Они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие коронавируса и лечение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Как уточнил глава республиканского минздрава Максим Забелин, предварительный диагноз им поставили в прошедшие выходные, говорить об их инфицировании коронавирусом «пока рано».

В медучреждении проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Прием пациентов приостановлен до конца карантина, но персонал продолжит выполнять свою работу.

По состоянию на 6 апреля, в Башкирии диагностировано 10 случаев заболевания COVID-19, пять пациентов вылечились. Всего в России коронавирусом заразились 6343 человека, из них 406 выздоровели, а 47 скончались.

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