Больницу в крымском Армянске могут полностью закрыть из-за пациента, у которого заподозрили коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 8 апреля.

«Женщина вернулась из Москвы, там работала. Ее брат с гипертоническим кризом попал в больницу Армянска, пролежал там, контактировал максимально с больными, врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница», — цитирует его «Интерфакс».

Анализы пациента на коронавирус еще не готовы, однако, по словам Аксенова, «90%, что тест будет положительный». Результаты ожидаются позднее в этот день.

Медучреждение приостановило прием и выписку пациентов и уходит на обсервацию. Таким образом, медики будут жить на территории больницы в течение 14 дней, добавила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Периметр медцентра охраняют сотрудники Росгвардии, пишет «РИА Новости».

5 апреля крымские власти продлили действие режима самоизоляции до конца месяца. Гражданам предписано находиться дома и не выходить на улицу без необходимости. В республике приостановлено автобусное и троллейбусное сообщение между городами до 14 апреля. Автобусы между Крымом и другими субъектами РФ временно отменены.

В Севастополе режим самоизоляции действует с 1 апреля, на въездах в город развернуты блокпосты.

По состоянию на 8 апреля в Крыму подтвердились 23 случая заражения коронавирусом, шесть человек вылечились. Случаев летального исхода нет. В Севастополе инфицированы пять человек, двое уже выздоровели.

Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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