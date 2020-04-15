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Инфекционная больница им. Боткина в Санкт-Петербурге исчерпала свои мощности и временно приостановила прием новых пациентов с подозрением на коронавирус, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

В резерве больницы оставлены койки для беременных и для пациентов на диализе.

С 8 апреля пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию также принимают Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице и Городская многопрофильная больница № 2 в Учебном переулке.

Также ожидается, что пациентов начнут принимать в больнице св. Георгия и в Александровской больнице. Оба стационара в настоящее время находятся на карантине.

Пациентов с пневмонией госпитализировали в Покровскую больницу, однако к 15 апреля она оказалась заполнена. При этом реанимационное отделение этой больницы изолировано после подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

С ОРВИ, гриппом и пневмонией направляют во Введенскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице.

Как сообщал «Рамблер», к 15 апреля в России зафиксировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За сутки количество заболевших возросло на 3388 человек. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов. В Санкт-Петербурге официально подтверждены 929 случаев коронавируса, умерли 5 человек.

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