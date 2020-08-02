Россияне, отдыхающие в Крыму, столкнулись со вспышкой ротавирусной инфекции, которая буквально косит туристов. Больницы некоторых городов уже переполнены, но количество тяжелых случаев продолжает расти.

Об этом сообщает MK.RU. Издание отмечает, что ротавирусная инфекция типична для российских курортов, заражение происходит в жаркую погоду из-за грязного моря, в которое сливается канализация без должной очистки.

Кишечная инфекция каждое лето портит людям отпуск. На пике сезона в июле-августе из-за высокой температуры морской воды бактерии, попавшие в море из канализации, начинают стремительно размножаться и заражать все больше людей. В 2020 году из-за большого наплыва отдыхающих в частности в Севастополе, Алуште, Феодосии и Коктебеле, а также во многих городах и поселках черноморского побережья Кавказа число случаев заболевания резко увеличились.

Обычно пик заболевания ротавирусом в Крыму приходится на начало августа. Однако в этом году из-за жаркой погоды в начале июля массовые случаи заражения начались раньше, — отмечается в материале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после визита в Феодосию у депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской «появилось желание» на несколько дней приехать в город со спецназовцами и навести порядок. По её словам, населённый пункт является жемчужиной полуострова и знаменит достопримечательностями и уникальной природой. Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки.