Российская группа компаний TION представила специализированные оборудование для обеззараживания воздуха, способное с высокой эффективностью задерживать любые микроорганизмы, включая отдельные частицы SARS-CoV-2, и очищать воздух от пыли и вредных газов.

В лабораториях 17 больниц Москвы и Московской области, площади в которых перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19, а также в быстровозводимых госпиталях Министерства обороны РФ в Омске, Приморском крае, Севастополе и модульной больнице в республике Башкортостан установили обеззараживатели воздуха.

Разработчик и производитель оборудования, которое задерживает и инактивирует вирусы и бактерии, – российская компания «Тион» (https://pro.tion.ru/). Бактерицидные установки одновременно отфильтровывают частицы пыли и биоаэрозоля, инактивируют все типы микроорганизмов и очищают воздух от запахов и вредных газов.

Технология «Тион» имеет экспертное заключение государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора и рекомендована к использованию для борьбы с микроорганизмами I-II и III-IV групп патогенности (опасности). Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, относится ко второй группе патогенности.

Сегодня медицинские обеззараживатели воздуха также активно устанавливают компании и учреждения, которые адаптируются к работе в условиях пандемии и оборудуют помещения, чтобы обезопасить сотрудников и клиентов. Системами «Тион» оснащены офисы ВЭБ.РФ, производителя медицинской техники A&D, сеть московских клиник «Имма», комнаты для предполетного бриффинга экипажей S7 AIRLINES, холлы «Московского театра на Таганке», Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие.

Технология «Тион» включает четыре ступени. На первом этапе префильтр задерживает крупную пыль и препятствует попаданию внутрь крупных частиц загрязнения. Далее, проходя через электростатический блок, механические загрязнители и биоаэрозоли приобретают электростатический заряд и осаждаются на объемном фильтре-осадителе (класс H11-H13).

Вирусные частицы преимущественно распространяются в воздухе в виде биоаэрозоля (с каплями мокроты) и на пылевых частицах, поднятых в воздух с контаминированных поверхностей. Наличие в приборах «Тион» функции фильтрации высокой эффективности позволяет надёжно задерживать любые микроорганизмы вне зависимости от природы, размера и морфологии. Даже отдельные вирусы SARS-CoV-2, имеющие размер около 0,1 мкм, будут задержаны с эффективностью более 99%. Это позволяет обеспечивать высокий уровень обеззараживания вне зависимости от типа микроорганизма в воздухе.

Все задержанные инфекционные агенты инактивируются (уничтожаются) внутри прибора с помощью озона. Озон всегда остаётся внутри устройства, т.к. на финальной ступени установлен адсорбционно-каталитический фильтр, разрушающий озон и очищающий воздух от вредных газов и запахов.

Группа компаний TION основана в 2006 году в новосибирском Академгородке. Сегодня в компания имеет линейку приборов и решений для обеззараживания и очистки воздуха в лечебных учреждениях разного класса чистоты, новостройках, ресторанах, отелях, офисах станциях и на производственных объектах.

Оборудование TION установлено в около 1000 медицинских учреждений, в том числе в НИИ скорой помощи им. Н.В Склифосовского, в московской Инфекционной клинической больнице № 1, ФГУ ГВКГ им. Бурденко, Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России (Санкт-Петербург), Ленинградском областном противотуберкулезном диспансере и др.

Офисы компании находятся в Москве, Новосибирске и Шэньчжэне. Производственная площадка в Новосибирской области лицензирована для выпуска медицинской техники.

Компания является резидентом Сколково и Академпарка.