Больницы крупнейшего города Техаса — Хьюстона — начали вывозить пациентов в другие города штата из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом, сообщает телеканал ABC.

Как сообщил Брайан Маклеод, представитель системы здравоохранения Harris Health Systems, в ведении которой находятся две больницы в Хьюстоне, за сутки были перевезены 33 пациента, еще 15 готовят к транспортировке. Речь идет как о больных COVID-19, так и о других пациентах.

«У нас заканчиваются койки в отделении интенсивной терапии», — заявил Маклеод. Он отметил, что реанимация одной из больниц была заполнена на 73%, другой — на 96%.

Техасский округ Харрис, административным центром которого является город Хьюстон, лидирует по показателям заболеваемости коронавирусом в штате. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в округе зарегистрировано 32 859 случаев заражения COVID-19, 384 человека скончались. По данным местного минздрава, за последние сутки там было выявлено 1437 случаев заболевания, 6 человек скончались.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения.

В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией. С 16 июня число новых случаев стало достигать рекордных значений. В среду их было зафиксировано 8067, в четверг — 7915.