Женщина рассказала, что сама пренебрегала этим обследованием, но дело в том, что маммография помогла бы обнаружить ее опухоль гораздо раньше.

Телеведущая из США Ананда Льюис рассказала в Instagram, каково бороться с раком груди. Но самый большой акцент она сделала на ранней диагностике — сама Ананда сейчас жалеет, что пренебрегала рекомендациями врачей.

Женщина призналась, что считала маммографию вредной, ведь это рентгеновский снимок. Она избегала обследований. При этом она прекрасно знала, что после 40 лет, а Ананде сейчас 47, рекомендуется делать маммографию хотя бы раз в год, а в идеале — дважды.

При этом Ананда проводила самообследования, которые тоже рекомендуются врачами. Во время одного из них она нащупала в груди уплотнение, которое оказалось злокачественной опухолью. Сейчас Ананда проходит лечение и надеется победить болезнь.

Телеведущая рассказала, что, если бы она проходила маммографию, врачи обнаружили бы опухоль гораздо раньше. Медики подтвердили ее слова, добавив, что уплотнения, которые обнаруживают женщины, на самом деле не так часто оказываются злокачественными. При этом есть множество случаев, когда «комков» в груди не прощупывается, но при этом у пациентки уже третья, а то и четвертая стадия рака.

Как подчеркнула Ананда и ее лечащие врачи, самообследование не заменяет маммографию, они должны вместе применяться для своевременного выявления рака. Первый визит к маммологу нужно совершить в 30 лет. Врач посоветует дальнейшую тактику профилактических обследований, исходя из имеющихся данных о здоровье, включая случаи рака в семье.

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