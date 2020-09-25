Боли в спине могут говорить о том, что в организме идёт раковый процесс, сообщили эксперты Cancer Research UK.

поджелудочная

По их словам, рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за особенностей расположения органа. Боль может начаться в области живота, а затем «отдавать» в спину. Примечательно, что в состоянии лёжа она усиливается, а в положении сидя — уменьшается.

Также онкологи отмечают, что при онкологии самочувствие может ухудшаться после еды. Они подчеркивают, что любые длительные боли в спине, особенно если при этом не было травм или повышенных нагрузок, должны стать поводом для обращения к специалисту.

Как ранее рассказал онколог Иван Карасев, одним из опасных видов онкологии является рак большого дуоденального соска. Он встречается реже, чем рак поджелудочной железы, но тоже очень коварен. Главными симптомами болезни являются сильный зуд, проблемы с аппетитом, пожелтение кожи, ноющие боли в правом подреберье, повышенная температура, частые рвотные позывы и необоснованное похудение.

По словам медиков, в поджелудочной железе различают два типа клеток – экзокринные и эндокринные. Пищеварительный сок вырабатывают экзокринные клетки, а гормоны (инсулин, глюкагон) — эндокринные. Около 95% рака поджелудочной железы исходят из экзокринных клеток. И наиболее часто опухоль поражает головку поджелудочной железы (более 70%).