Болгария в третий раз на этой неделе обновила антирекорд по зараженным коронавирусом за сутки, за последние 24 часа заболели 330 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

С начала эпидемии в стране число заболевших коронавирусом составляет 6672 человек. Всего в стране зарегистрировано 262 летальных случая, за последние сутки скончались три человека. Выздоровели, по данным минздрава, 3229 пациентов.

Предыдущий антирекорд в стране был зафиксирован 9 июля – тогда заболели 240 человек, и 8 июля, когда заболели 183 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.