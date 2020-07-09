Болгария и Хорватия готовы присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2), что является первым этапом перехода на евро, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters, получившее информацию из конфиденциальных источников. Предполагается, что процесс вхождения стран в еврозону займет около двух лет.

Отмечается, что официально заявление о переходе Болгарии и Хорватии на евро будет сделано по итогам валютных торгов 10 июля. Цель — предупредить спекуляции на рынке.

По словам автора статьи, нахождение стран в ERM-2 должно составить не менее двух лет. В указанный период стоимость национальных валют может колебаться в пределах 15% от установленного курса конвертации в евро. В связи с этим Болгария и Хорватия смогут получить членство в ЕС не ранее 2023 года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», правительство Украины установило себе дедлайн для вступления страны в ряды членов Евросоюза и НАТО. Чиновники полагают, что цель должна быть достигнута в течение ближайших пяти лет.