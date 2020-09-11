Как рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов, абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов.

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— Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание, — отметил врач.

Иммуносупрессия — угнетение иммунитета, приводит к ослаблению сопротивляемости организма по отношению к инфекционным и неинфекционным заболеваниям. Иммуносупрессия бывает физиологической (необходимой в определённых ситуациях для организма), патологической (при заболеваниях) и искусственной (вызываемой приёмом ряда иммуносупрессивных препаратов).

Противопоказанием к вакцинации Жемчугов также назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красную волчанку.

Ранее завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский описал ощущения после вакцинации от коронавируса. По его словам, возможно повышение температуры — так организм реагирует на попадание чужеродного вещества. Более точные данные о возможных реакциях появятся после третьей фазы испытаний.

О регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V».

ВОЗ ожидает, что масштабная поставка вакцин от коронавируса сможет начаться к середине 2021 года. Как заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, любая вакцина должна пройти полноценные клинические испытания, состоящие из трех этапов.