Медики рассказали, на какие заболевания может указывать кровотечение из носа. Оно может говорить о не только о травмах (механических повреждениях), но и о других серьезных проблемах со здоровьем.

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В частности, носовое кровотечение может быть результатом резкого скачка давления, сердечно-сосудистых заболеваний, а также ВСД — вегетососудистой дистонии. Почему из носа идет кровь при повышенном давлении? Дело в том, что в носу находится большое количество нервных окончаний и тонких кровеносных сосудов, которые могут лопнуть из-за повышения давления. В данном случае, для гипертоника это хорошо.

Женщины могут сталкиваться с этой проблемой из-за гормональных сбоев. Например, в том возрасте, когда у девушек начинается менструация, у них может иногда идти кровь из носа. Как правило, проблема проходит с выравниванием цикла.

Кровь из носа может идти из-за нехватки витаминов К и С. Так, при дефиците витамина К возникают проблемы со свёртываемостью, а недостаток витамина С делает сосуды ломкими.

Причиной кровотечения может быть высокая температура тела в результате перегрева на солнце, лихорадки при развитии инфекционного заболевания, а также у беременных в результате гормонального всплеска.

Кровотечение может возникать у тех, кто принимает аспирин и другие «разжижающие» кровь препараты.

Медики предупреждают: если у человека пошла носом кровь, не запрокидывайте ему голову. Обильные и часто повторяющиеся кровотечения — повод обратиться к врачу.