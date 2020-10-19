В зоне риска все, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и склонность к тромбообразованию.

Врачи находят все новые опасности, связанные с коронавирусом. Некоторое время назад стало известно, что в группу риска входят диабетики, люди с заболеваниями почек, а также страдающие ожирением. Список продолжает расти с каждым днем.

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов рассказал об еще одной группе риска. Это все сердечно-сосудистые заболевания.

Патологии сердечно-сосудистой системы являются самой распространенной причиной смерти в мире. Они встречаются очень часто — сложно найти человека старшего возраста, у которого нет проблем с сердцем или сосудами. Это и гипертония, и атеросклероз, и повышенный холестерин.

Как рассказал Бойцов, диагнозы по сердечно-сосудистой системе есть у каждого третьего пациента, попадающего в больницу с COVID-19. При этом они не увеличивают риск заболеть, но повышают вероятность тяжелого течения.

«Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», – сказал специалист.

Он добавил, что самой частой проблемой при сочетании коронавируса и сердечно-сосудистых патологий является тромбоз.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о главных мифах, связанных с коронавирусом.