Сербские ученые рассказали о болезнях, развитие которых может быть связано с активным использованием посуды и столовых приборов из пластика.

посуда

Пластиковые изделия с содержанием вещества группы фталатов могут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека, сообщили ученые. Они провоцируют, в том числе, развитие ожирения и сахарного диабета второго типа. Фталаты признали также виновными в увеличении рисков приобретения СДВГ, астмы, рака груди.

Бытовая химия, косметика, средства гигиены, содержащие фталаты, тоже могут представлять опасность.

Иногда фталаты могут содержаться даже в детских игрушках, хотя в последнее время власти различных стран все больше обращают на это внимание.

Фталаты — это соли и эфиры фталиевой кислоты. Они добавляют материалам пластичность, придают ароматам устойчивость, сохраняют цвет косметики и предохраняют лак для ногтей от соскабливания.

Ранее был проведён ряд исследований, показавших, что фталаты из упаковки могут переходить в пищу. Кроме фталатов в пластиковой упаковке содержится ещё одно вещество, безопасность которого вызывает сомнения – это бисфенол А (BPA).

Ранее Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от «плохого» холестерина. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры, а именно дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок.