Варикозное расширение вен (варикозная болезнь, варикоз) — расширение поверхностных вен ног, сопровождающееся нарушением кровотока. В той или иной степени признаки этого заболевания имеют до 90% женщин и до 70% мужчин.

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По словам врачей, страдающие варикозом люди зачастую приходят к флебологу слишком поздно — на их ногах уже появились видимые признаки: отеки, пигментация,«звездочки» и так далее. Как правило, все эти люди пытались «лечить» вены различными мазями и компрессами.

У этой болезни есть болезненные признаки и симптомы, и их уже никак нельзя игнорировать. Если вы затянули с визитом к врачу, то больше не медлите. Речь идет о боли или тяжести в ногах, жжении, пульсации, спазмах и выраженных отеках на голенях, а также о зуде вокруг вен.

Заболевание развивается медленно — годами, а порой и десятилетиями. На первой стадии симптомов может и не быть. Есть неочевидные признаки. Это быстрая утомляемость, судороги в икрах по ночам, небольшие отеки, которые усиливаются к концу дня, а к утру проходят.

Вскоре отеки распространяются со стоп на голень, развивается хроническая венозная недостаточность. Цвет кожи становится синюшным. Если не лечиться, возникает гиперпигментация кожи и липодерматосклероз, а затем – трофические язвы.

Самый лучший путь – не запускать заболевание, обращаясь к флебологу при первых же его симптомах. Как правило, оно появляется в молодом возрасте, у женщин — во время или после беременности.