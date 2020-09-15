Болезнь Крона — одна из загадок медицины. Врачи не знают, почему она появляется, и как с ней бороться. В тяжелых случаях больным приходится удалять часть кишечника.

Болезнь Крона это хроническое состояние, при котором на разных участках желудочно-кишечного тракта появляются очаги воспаления. В разных странах частота диагностики варьируется, в среднем болезнь Крона бывает у 50-150 человек на сто тысяч населения. Симптомы чаще всего проявляются в раннем возрасте, от 15 до 35 лет.

Почему развивается болезнь Крона, точно не известно. У специалистов есть несколько гипотез, которые в целом сводятся к тому, что это заболевание имеет аутоиммунную природу. Есть предположение, что его провоцируют определенные вирусы и бактерии, пищевые или неболезнетворные агенты, вызывающие аномальный иммунный ответ, или же провокатором являются собственные белки организма. Обнаруживается связь с наследственностью.

Симптомы болезни Крона делят на кишечные и некишечные. К кишечным относят те, что сам пациент легко связывает с ЖКТ. Это такие симптомы как боль и спазмы в животе, диарея, кровь в стуле, отек живота. Иногда диагноз ставят пациентам, попавшим в больницу с кишечной непроходимостью.

Некишечные симптомы неспециалисты чаще всего не связывают с кишечником. Многие больные обходят множество врачей перед тем, как все же попадают к гастроэнгерологу. К некишечным симптомам относятся боли в суставах, анемия, боли в пояснице, появление язв на коже, повышение температуры, потеря веса.

Сейчас есть разные методики лечения болезни Крона. Применяются препараты различного действия, в том числе, пробиотики и антибиотики. Многим пациентам удается контролировать развитие болезни, но рецидивы случаются практически в ста процентах случаев. Некоторым требуется удаление части кишечника или пересадка донорского органа.

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