Есть такая редкая болезнь — прозопагнозия. При этом расстройстве способность узнавать лица потеряна, хотя способность узнавать предметы в целом сохранена.

лица

У 22-летней Ханны Рид, жительницы Великобритании, прозопагнозия развилась после энцефалита, которым она переболела в детстве.

Энцефалитом называют воспаление тканей головного мозга. Его вызывает вирусная инфекция или аутоиммунное состояние. Заболевание быстро прогрессирует и требует неотложной медицинской помощи.

Ханна объяснила, воспринимает прозопагнозию, ведь ей есть с чем сравнивать, поскольку до 8 лет все было в порядке.

По словам девушки, для нее все лица выглядят одинаково. Она видит, что имеются два глаза, щеки, нос и рот, но они у всех они одни и те же.

Ханна работает в детском саду и различает воспитанников по именам на бирках. Друзей — по одежде. Если кто-то подойдет к ним в таком же наряде и примерно такой же комплекции, то девушка перестает различать собеседников (если они молчат, конечно).

В помощь таким людям, как Ханна, разработаны терапии, которые помогают им жить: учиться узнавать людей по походке, причёске, голосу, складу фигуры и так далее.

Прозопагнозию обычно вызывают травмы, опухоли, сосудистые нарушения.