Болельщики московского «Торпедо» попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию. В воскресенье клуб организовал для своих поклонников специальную программу на территории арены, которая была построена в 1959 году.

Завершение реконструкции, строительные работы в рамках которой на территории спортивного комплекса уже начались, запланировано на 2024 год, когда клуб отметит свое столетие.

Фанатам «черно-белых» была предоставлена возможность попасть в раздевалку команды, а уже в конце специального прощального маршрута каждый желающий смог забрать по креслу со стадиона.

Для фанатов был организован концерт и автограф-сессия с действующими футболистами «Торпедо», а также несколько фотовыставок. В частности, все желающие могли насладиться снимками арены на Восточной улице разных лет, а также вспомнить главные моменты в истории клуба, запечатленные на фотографиях.

View this post on Instagram 😱🪑 #Стадион2024 A post shared by Torpedolife (@torpedolife) on Jul 26, 2020 at 6:05am PDT

Как передает агентство «Р-Спорт», всего в символической церемонии прощания со стадионом приняло участие более тысячи человек.

Футболисты «Торпедо» продолжат тренироваться на стадионе имени Стрельцова до 15 сентября, а домашние матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «черно-белые» будут проводить на арене в Лужниках.