СПОРТ

Болельщики «Спартака» позаботятся о ветеранах клуба

22:45 24/03/2020

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» решили помогать ветеранам, другим болельщикам и тем, кому приходится жить на карантине и в самоизоляции, передают «Вести».

Болельщики «Спартака» будут собирать наборы продуктов и передавать их нуждающимся людям. В том числе тем, кому рекомендовали не выходить из дома из-за пандемии коронавируса. Первые посылки уже отправили семье основателя «Спартака» – Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина. Также наборы передали ветеранам клуба – Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселеву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.

Собирать такие посылки фанаты «Спартака» планируют до завершения пандемии. Возможно, с них возьмут пример болельщики и других клубов.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовали гражданам старше 65 лет не выходить из дома до 14 апреля. За соблюдение карантина власти обещают выплатить москвичам «карантинные» – пособия в размере четырех тысяч рублей.



