СПОРТ

Болельщики назвали Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ

13:15 03/04/2020

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по мнению болельщиков, он набрал 55% голосов, сообщает ТАСС.

Овечкин смог обойти легенд НХЛ Марка Мессье, Уэйна Гретцки и Бретта Халла. В нынешнем сезоне звезда «Вашингтона» заработала 67 очков за 68 матчей. В списке лучших снайперов сезона он разделил лидерство с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 706 шайб, являясь восьмым. Сейчас регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии.



