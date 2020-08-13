Беспорядки в Белоруссии утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким: более 100 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за противоправных действий, сообщили в МВД республики.

«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.