В столкновениях с протестующими в Бейруте пострадали 105 военнослужащих, сообщает в Twitter ливанская армия.

В сообщении отмечается, что военных забрасывали камнями, крупными петардами и коктейлями Молотова. Среди пострадавших — восемь офицеров, двое из них получили серьезные ранения.

Накануне тысячи жителей Бейрута вышли на антиправительственный митинг. Они требовали отставки правительства и проведения реформ. Вскоре акция переросла в массовые беспорядки. Демонстранты вступали в столкновения с полицией, захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.

Взять ситуацию под контроль удалось с помощью военных. Они вытеснили людей из захваченных зданий. Сообщалось, что в беспорядках пострадали более 700 человек, как минимум один правоохранитель погиб.

Массовые протесты прошли в Бейруте на фоне ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего в порту 4 августа. Как заявили местные власти, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. По последним данным, погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения.

«Катастрофа в полном смысле слова»: последствия взрыва в Бейруте 1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein