Более половины стран-членов Международного уголовного суда (МУС) выразили поддержку судебному органу на фоне угроз США ввести санкции в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС, и призвали все страны взаимодействовать с судом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане.

Австралия, Великобритания, Нидерланды и ещё 64 страны в совместном заявлении выразили поддержку Международному уголовному суду как «независимому и беспристрастному судебному органу».

Страны также подтвердили свою приверженность сохранению беспристрастности суда, несмотря на «какие-либо меры или угрозы против суда, его представителей и тех, кто с ним сотрудничает», следует из заявления.

В заявлении подчеркивается, что МУС «вмешивается лишь тогда, когда государства не желают или не могут по-настоящему проводить судебное разбирательство на национальном уровне».

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

Согласно указу, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении служащих США. В отношении подпадающих под определение документа лиц вводится запрет на предоставление им финансирования. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением «Талибан». МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.

Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео называл суд «не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо».

Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд «уже мертв» для США.