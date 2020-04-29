Более половины россиян (62%) признались, что устали от режима самоизоляции, а 22% заявили, что на домашнее затворничество уже просто «нет сил». Такие результаты продемонстрировал опрос проекта Дом Mail.ru, проведенный для «Известий» с 24 по 27 апреля.

При этом, отвечая на вопрос о возвращении к прежней жизни, 20% респондентов сказали, что им будет сложно. И чем дольше длится карантин, тем труднее людям дастся адаптация к офисному режиму, считает специалист по подбору персонала компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова.

Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.

Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время. Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.

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Уж выйти невтерпеж: каждый пятый россиянин больше не в состоянии сидеть дома