Чуть более половины жителей Токио считают, что запланированные на лето 2021 года Олимпийские игры должны быть или перенесены еще раз, или вообще отменены. Об этом, по данным РИА «Новости», свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo и телеканалом Tokyo MX.

27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры следует перенести повторно.

За проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3% опрошенных, но 31,1% из них полагают, что соревнования необходимо провести в сокращенном формате.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом текущего года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Кандидат в губернаторы Токио — бывший актер и лидер партии Reiwa Shinsengumi Таро Ямамото — сделал отмену Олимпийских игр одним из главных пунктов своей программы.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — заявил он.

Губернаторские выборы пройдут 5 июля.