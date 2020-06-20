Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 почти 2,3 миллиона человек после того, как на оптовом рынке «Синьфади» была зарегистрирована вспышка заболевания, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян.

«С 13 июня в соответствии с развитием ситуации с кластерной вспышкой на оптовом рынке «Синьфади» и для того, чтобы как можно скорее остановить распространения эпидемии, власти Пекина организовали полномасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. По состоянию на 6.00 20 июня образцы для тестов взяты у 2,29 миллиона человек «, — сообщил Чжан Цян.

Он сообщил, что в приоритетном порядке тесты проводили работникам рынка «Синьфади», жителям расположенных поблизости жилых комплексов, где объявлен высокий уровень риска в области общественного здравоохранения, а также сотрудникам предприятий общественного питания, крупных супермаркетов, рынков и курьерам. Вместе с тем за неделю проверили жителей 36 кварталов и микрорайонов города, которые были объявлены зонами со средним и высоким уровнем риска.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро субботы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 22 новых случая COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 205 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 17 бессимптомных носителей вируса.

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